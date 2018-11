Aias, assemblea veritÃ  a Cagliari sul futuro di dipendenti e pazienti: “Arru, vattene”

Aias, assemblea verità a Cagliari sul futuro di dipendenti e pazienti: “Arru, vattene”, duro il commento del deputato di Fdi Salvatore Deidda. “Oggi sono intervenuto all’assemblea dell’Aias. Come specificato nell’intervento non mi interessa il dibattito se sei pro o contro Aias, se sei pro o contro Randazzo. Guardo i fatti. Prima di tutto bisogna pensare al futuro dei pazienti, delle loro famiglie e poi ai dipendenti e alle Aziende che lavorano con l’Aias. Loro sono nel nostro pensiero. Perché solo chi ha un disabile nella propria famiglia sa cosa vuol dire rivolgersi al “Pubblico” per avere assistenza. Sentire annunciare dall’assessore Arru che i disabili e le famiglie saranno accolte da una società pubblica/privata mi fa venire i brividi perché girando gli ospedali e le strutture sanitarie ho visto i risultati del lavoro. Una Vergogna. Manca personale, mancano le attrezzature. Con quali soldi crea questa nuova società? Incominci a pagare i debiti che il Tribunale gli ha condannato ad elargire. Come sono alla canna del Gas tutti i centri di riabilitazione a causa di 5 anni di Giunta Pigliaru. L’ultimo colpo mortale questa Ats, l’azienda unica. Una gestione fallimentare. Chi può credere a chi sta distruggendo la sanità in Sardegna. Noi No. Cercherò di far luce e chiederò al Ministero di indagare su questa vicenda. ARRU VATTENE”, le parole su Fb dell’esponente di Fratelli d’Italia mentre l’assemblea prosegue.

