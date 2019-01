Aggressioni nelle discoteche cagliaritane, la polizia ha denunciato 7 persone

Aggressioni nelle discoteche cagliaritane, sono sette le persone denunciate dalla polizia.

Sono andate avanti le indagini sui pestaggi avvenuti in diversi episodi in alcune discoteche del capoluogo. L’ultima, all’esterno del “Jko” in via Contivecchi, ma non solo: aggressioni sono avvenute anche nei parcheggi di via Newton, nei pressi del “Cocò”, e all’esterno della discoteca “Il Lido”.

Dopo una intensa opera di verifiche e controlli, a volte non facili, gli investigatori hanno denunciato sette persone, di cui alcune giovanissime.

