Aggressione tra giovani a Pula, 17enne arrestato dai carabinieri

Pula, aggredisce un rivale con un tirapugni: arrestato un 17enne

I carabinieri della stazione Pula della compagnia di Cagliari hanno tratto in arresto ieri, in esecuzione a relativa ordinanza di custodia cautelare, un minorenne pluripregiudicato del luogo che era stato già denunciato dagli stessi militari lo scorso luglio, a seguito del suo pieno coinvolgimento in un’aggressione avvenuta in via La Marmora nei confronti di un cagliaritano, per motivi riconducibili allo spaccio di droga.

Durante l’aggressione, infatti, il pluripregiudicato arrestato ieri, 17 anni, aveva aggredito e percosso con calci e pugni la vittima insieme a quattro coetanei. Il malcapitato era stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale Santissima Trinità con una frattura della mascella e diverse contusioni.

Le manette sono scattate ieri poiché durante l’aggressione, il minore, secondo quanto emerso dagli accertamenti compiuti dai militari della stazione, ha indossato un tirapugni in ferro, circostanza che ha aggravato ulteriormente la sua posizione.

Il 17enne è stato trasferito presso l’istituto di pena minorile di Quartucciu.

Ultima modifica: 11 settembre 2018