Aggressione e rapina in via San Lucifero, confermato l’arresto di un cittadino straniero.

In manette CEESAY Sulayman 27enne gambiano, per rapina aggravata e resistenza e violenza a pubblico ufficiale. Stando agli accertamenti compiuti dalla polizia è lui l’uomo che intorno alle 3 di questa notte ha aggredito una turista canadese di 39 anni con l’intento di rubarle la borsa.

Gli agenti hanno raccolto la testimonianza della donna che, visibilmente sotto choc, ha raccontato di essere stata picchiata e scippata della borsetta da un giovane straniero di colore che si è poi dato alla fuga a piedi verso via Garibaldi.

Il rapinatore è stato fermato e in un primo momento si è mostrato collaborativo, ma quando gli Agenti hanno chiesto di controllare l’interno della tracolla, ha ingaggiato una colluttazione con l’intento di scappare. I poliziotti sono riusciti e bloccarlo per procedere a un più accurato controllo. All’interno delle tasche della felpa sono stati trovati soldi in valuta straniera tra cui 3 franchi canadesi mentre, dentro la borsa, è stato trovato un borsellino da donna contente un passaporto canadese e documenti vari intestati alla vittima.

Lo straniero è stato accompagnato in Questura e sottoposto agli accertamenti dattiloscopici presso il Gabinetto di Polizia Scientifica dove è risultato avere precedenti di polizia e un permesso di soggiorno scaduto dal 2016 con in atto la richiesta di asilo politico.

La vittima è stata accompagnata presso il pronto soccorso del “SS. Trinità” dove i medici hanno dato una prognosi di 7 giorni.

Ultima modifica: 13 settembre 2018