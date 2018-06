E’ finito in manette per maltrattamenti in famiglia questo pomeriggio a Selargius, Roberto Addari, 29 anni, disoccupato del posto, con precedenti. A stringergli le manette ai polsi i carabinieri, dopo aver aggredito ripetutamente la madre, per estorcerle denaro. Era già stato arrestato lo scorso 31 maggio per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio. Per lui si sono aperte nuovamente le porte del carcere di Uta.

Ultima modifica: 11 giugno 2018