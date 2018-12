Aggredisce e ruba i soldi della pensione a un centenario a Pescara: il ladro Ã¨ cagliaritano

Lo aveva adocchiato, sapeva che quel giorno avrebbe ritirato la pensione. Così lo ha seguito, e una volta uscito dalle poste e rientrato a casa, lo ha aggredito. I fatti risalgono al 5 novembre a Pescara, la vittima un pensionato di 100 anni. L’aggressore, è un cagliaritano di 62 anni da tempo residente in città, e già noto alle forze dell’ordine.

Sono stati i filmati delle telecamere a incastrarlo. La vittima, come riporta il quotidiano locale, Il Pescara, è stata presa alle spalle nell’androne del palazzo di casa sua, l’uomo gli avrebbe portato via circa duemila euro per poi fuggire in bici.

Sono così scattate le indagini della Squadra Mobile della Questura, che ha visionato le immagini delle telecamere di vidoesorveglianza presenti nella via, la successiva perquisizione in casa del malvivente ha permesso di trovare i capi di abbigliamento che corrispondevano a quelli indossati dal rapinatore.

L’uomo ha poi confessato spiegando che era stato spinto da difficoltà economiche. Visti anche i precedenti è stato arrestato.

(f.m)

Ultima modifica: 5 dicembre 2018