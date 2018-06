Come affrontare il Cyberbullismo? Se ne parla in un convegno a Cagliari

La forza dei video e delle immagini, la quantità di persone raggiunte in un clic, la difficoltà di cancellare ogni copia. Sono forse queste le caratteristiche più terrificanti, che fanno del Cyberbullismo una piaga così difficile da combattere, per alcuni, lo raccontano le cronache, troppo difficile da affrontare.

Con l’obiettivo di fare il punto, approfondire e stimolare il dibattito pubblico, anche in vista della prossima discussione del disegno di legge regionale (n. 496) sul tema presentato a marzo in Consiglio Regionale, le Acli provinciali di Cagliari hanno organizzato per domani, martedì 12 giugno un convegno dal titolo Cyberbullismo, un’occasione di dibattito e confronto.

Nel corso dell’evento, che si terrà a partire dalle 17 nello spazio eventi della Mediateca del Mediterraneo in via Mameli 164 a Cagliari, si affronteranno tutti gli aspetti del fenomeno, da quelli tecnici a quelli legali, fino a quelli psicologici. Accanto al presidente delle Acli Provinciali di Cagliari Mauro Carta, prenderanno parte al pomeriggio di studio, l’ispettore superiore della Polizia di Stato Roberto Manca, la psicologa e consulente dello sportello famiglia Acli Chiara Lai, l’informatico e docente Rodolfo Laudi e l’esperta in diritto informatico Claudia Mureddu.

Per ulteriori informazioni e per iscrizioni scrivere a acliprovincialicagliari@gmail.com o chiamare la segreteria allo 07043039.

Ultima modifica: 11 giugno 2018