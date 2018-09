Affittasi villetta a schiera sul litorale di Quartu

Affittasi villetta a a schiera sul litorale di Quartu per brevi

periodi ideale per trasfertisti

Casa a schiera con giardino nel litorale di Quartu Sant’Elena

La casa è situata lungo il litorale di Quartu Sant’Elena, in via Rodi

località Foxi a 200 metri dal mare e a soli 2 km dalla spiaggia del

Poetto a pochi km dal parco di Molentargius, e a circa 12 km dal

centro di Cagliari.

Con finiture di lusso, termo condizionata, è disposta su due livelli

in un contesto di graziose villette a schiera, ha un ingresso

completamente indipendente e davanti un giardino verde di 35mq

attrezzato con barbecue e lavabo, tavolo in legno e sedie da esterno

con ombrellone e sdrai prendi sole.

Al piano terra ingresso, ampio soggiorno con due divani, tavolo con

sedie e smart TV da 40’’, angolo cottura di 30 mq completamente

attrezzato con stoviglie e forno a micro onde, bagno di 9 mq e cabina

doccia massaggiante.

Al primo piano tre camere: camera di 14 mq. con letto a due piazze

matrimoniale e cabina armadio, camera di 7 mq. con divano letto e

armadio, camera con letto ad una piazza e mezzo di 10 mq, bagno con

doccia.

Totale posti letto 6.

Nelle vicinanze ampia possibilità di svago e divertimento: bar

gelateria, edicola, diverse pizzerie e ristoranti tradizionali,

agriturismo, supermercato, campi da calcio e da tennis. A pochi km

troverete stabilimenti balneari per tutti i gusti sul lunghissimo

litorale, un porto turistico, campo da golf e per i più giovani parco

divertimenti Diverland, Discoteche e locali notturni per chi ama

vivere la notte. Tutta la zona è fornita di collegamenti con i mezzi

pubblici del trasporto urbano cittadino da non perdere una visita al

centro della città di Cagliari, e al parco di Molentargius, dove si

possono ammirare i fenicotteri rosa e altre specie di avifauna

(airone, Pollo Sultano ecc). Per chi si vuole spostare per ammirare le

meravigliose spiagge dell’isola, proseguendo nel litorale verso

Villasimius si incontrano tra le più belle spiagge del sud Sardegna

Mare Pintau, Kala e’ Moru, Torre della Stelle, Solanas, Porto Giunco,

Cala Pira e, ancora Cala Sinzias e Costa Rei. Consiglio ancora le dune

di Chia e Tuarredda. Affitto 450€ Settimanali, disponibile fino al

mese di maggio. Per info scrivere a luca.casaffitto@gmail.com o

contattare il numero 3934894431.

Ultima modifica: 28 settembre 2018