L’aereo non parte: niente rimpatrio e migranti irregolari in libertà

A causa di un guasto al motore dell’aereo della compagnia aerea maltese Air Horizont che sarebbe dovuto partire da Fiumicino per arrivare a Tunisi dopo uno scalo a Palermo, sette cittadini tunisini, in procinto di essere espulsi dall’Italia, sono rimasti a terra. Dopo la scoperta del guasto, evidenzia Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti” c’è stata una lunga attesa, culminata con l’ordine della Questura ai sette di lasciare l’Italia entro una settimana. Ma i centri per la permanenza sono pieni e così di fatto i migranti sono nuovamente in libertà sul territorio nazionale.

Ultima modifica: 17 settembre 2018