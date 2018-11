Adiconsum Sardegna: guerra ai siti di incontri on line

Il procedimento dell’Antitrust, avviato su segnalazione di Adiconsum Sardegna, si concluderà nel prossimo mese di dicembre.

Oggetto dell’istruttoria sono diversi siti internet che forniscono servizi di incontri on line e ricerca partner. Tra questi: flirtreali, sesso-pazzo, areatrasgressiva, sessoappuntamento, solounanotte, vogliosesso, nonmercenaria, trovaunincontro.online, ecc ecc ecc.

“L’iscrizione viene presentata come gratuita”, scrive Adiconsum Sardegna nella propria pagina facebook, “Ma per poter usufruire dei servizi offerti, l’utente deve procedere alla sottoscrizione di un abbonamento a pagamento, senza ricevere chiare informazioni sui reali costi, sulle modalità per esercitare il diritto di recesso, nonché sulla procedura per bloccare il rinnovo automatico del contratto. Invitiamo i consumatori vittime di queste pratiche commerciali scorrette ad inviarci una mail a sardegna@adiconsum.it. E’ garantita la vostra riservatezza”.

Ultima modifica: 30 novembre 2018