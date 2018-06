Addio a Pierpaolo Fadda, il giornalista eroe che ha lottato per anni col sorriso contro la malattia

Una grave malattia si può affrontare sino all’ultimo anche col coraggio, col sorriso, con la forza di volontà: Pierpaolo Fadda, il conosciutissimo giornalista del Medio Campidano che oggi ci ha lasciato, è stato un eroe. Per tre anni ha raccontato la sua malattia nei social, scrivendo anche un libro, invitando se stesso e tutti gli altri a reagire. Aveva sfidato la sua “diavolessa”, cos’ chiamava la leucemia, dal primo all’ultimo giorno con immensa umanità, commovendo migliaia di persone su Fb. Il suo ultimo messaggio il 28 messaggio, pochi giorni fa, ormai nella fase terminale Pierpaolo continuava a combattere: “Vivo. Come un allodola senza ali, con un flebile cinguettio,ma vivo.con dignità e spirito,.pensando che.in fondo ho vissuto una vita piena circondato dalla gente. E’ lascerò (quando sarà )tanti piccoli doni che serviranno a ricordare che anche un piccolo gesto di solidarietà potrà servire per aiutare chi soffre..vi abbraccio tutti”. Un mare di cordoglio per Pierpaolo in tutta la Sardegna, non solo nelk mondo del giornalismo e della politica dove era conosciuto da tutti. Ci lascia un grande uomo.

Ultima modifica: 3 giugno 2018