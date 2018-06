Addio a Don Tarcisio Pili, è morto il sacerdote-simbolo della parrocchia di Pirri

di Jacopo Norfo

Addio a don Tarcisio Pili, è morto un sacerdote che a lungo era stato alla guida della Parrocchia di Pirri. A darne notizia oggi è stato Umberto Oppus dell’Anci, ex sindaco di Mandas, paese natale di don Tarcisio. Questo il commosso ricordo di Oppus: “ Con lui scompare un uomo di grande cultura e fiero sostenitore della necessità di difendere la nostra identità e tradizioni mandaresi. A lui devo tanti ricordi e mi dispiace che non potrà leggere quanto mi aveva raccontato su Mandas e i suoi personaggi: a partire dal Canonico Mandis. Ciao don Tarcisio. Ci mancherai.

Di seguito riporto la scheda che avevo inserito nel mio prossimo libro.

Nato a M andas il 15 giugno 1929 da Giuseppe Pili (battezzato a Mandas, il 27 maggio 1890, e figlio di Raimondo Pili e Grazia Sirigu) e di Ginesia Tocco.Ordinato nella Basilica di Bonaria in Cagliari il, 3 luglio 1955. Nominato vicario della Chiesa di S. Ignazio da Laconi in Serramanna, nel 1958 diventa Parroco di San Vito martire in Villagreca. L’anno successivo, nel 1959, è nominato Parroco di Santa Giusta in Gesico dove resta sino al 30 settembre 1964. Dal 1 ottobre è parroco di Santa Margherita in Pula dove officia sino al 31 agosto 1974, quando è nominato Parroco di San Pantaleo in Dolianova. Dal 1 settembre 1985 al 3 settembre 2005 è Parroco a San Giuseppe in Pirri. Nominato, il 15 giugno 2004, Canonico onorario del Capitolo della Cattedrale, dall’8 settembre 2005 è stato Rettore della Chiesa di S.Antonio in via Mannu a Cagliari e Cappellano dell’Arciconfraternita della Vergine d’Itria.

Dal 23 ottobre 2009, è stato invece Vicario nella Parrocchia di San Gregorio Magno in Pirri. Ha celebrato il 50 di sacerdozio il 3 luglio 2005 a Mandas nella Parrocchia di San Giacomo e i 60 anni nella Parrocchia di San Gregorio Magno a Pirri, nel corso di una solenne concelebrazione presieduta da Mons. Arrigo Miglio, Arcivescovo di Cagliari”. Nella foto, don tarcisio Pili con Umberto Oppus in una foto di qualche anno fa.

Ultima modifica: 28 giugno 2018