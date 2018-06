Addio a Aldo Casti, Cagliari piange uno dei commessi storici di via Garibaldi

di Paolo Rapeanu

Aldo Casti non c’è più, se ne va uno dei commessi più conosciuti in città. Per tanti anni ha lavorato da Casati, negozio di abbigliamento di quella via Garibaldi oggi un po’ sofferente dal punto di vista degli affari. E che, oggi, piange la scomparsa di uno dei suoi volti più noti. Sempre sorridente, sempre pronto a far sentire “a casa” il cliente e con tantissimi amici. Stava male da tempo, Aldo Casti, e non è riuscito a sconfiggere la “bestia” del cancro. Un fiume di condoglianze sul suo profilo Facebook, tra amici di una vita e chi, per un motivo o per l’altro, aveva avuto modo di conoscerlo. “Un grande collega, molto simpatico, ci siamo divertite troppo. Che gli angeli ti accolgano a braccia aperte”, scrive Betty Usai. “Ciao Alduccio, voglio ricordarti sempre col sorriso. Ci mancherai molto, ora hai finito di soffrire, sono vicina a tutta la famiglia Casti”, così si legge nel commento di Serenella Piludu. Sono tantissimi i messaggi di addio lasciati sulla sua bacheca.

Anche Pierluigi Mannino, commerciante e consigliere comunale, trattiene a stento le lacrime: “Sono senza parole, lo avevo visto due settimane fa e non pensavo che stesse male. Con Aldo era piacevole discutere di tutto, dalla politica al calcio”. I funerali sono oggi, martedì 12 giugno, alel 15, nella chiesa di Sant’Efisio a Stampace.

Ultima modifica: 12 giugno 2018