Addio al parcheggio selvaggio del Brotzu: parte il cantiere per rifare il piazzale

Addio al parcheggio selvaggio del Brotzu. Via libera ai lavori da parte della direzione generale del Brotzu per abbattere le sbarre di ingresso che costituivano solo un pericolo per le ambulanze in transito e un dilemma per i pullman del Ctm. “Dopo la realizzazione della rotatoria di ingresso per l’ospedale- spiega Fabrizio Marcello, presidente della commissione Traffico- ed i lavori che collegano la 554 con la via Piero della Francesca, le ambulanze potranno arrivare direttamente agli ospedali. Mancava l’annoso problema della viabilità , ora resa decisamente fluida e priva di intoppi in quel crocevia di imbocco fondamentale per migliaia di automobilisti e pazienti. Verrà realizzata anche la pensilina del Ctm. Questa è Cagliari”.

Ultima modifica: 16 giugno 2018