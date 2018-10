Acqua e ossigeno su Marte, scoperta Italia-Usa: “Possibile l’esistenza di vita extraterrestre”

Troppo poco ossigeno nella moderna atmosfera marziana. E così si è sempre pensato che Marte non sia in grado di produrre ambienti con concentrazioni di ossigeno tali da supportare la respirazione. Ma i dati raccolti da studiosi italiani, e rielaborati dal celebre California Institute of Technology hanno ribaltato questa teoria e hanno dimostrato che in un lago salato scoperto nel sottosuolo di Marte ci sarebbero elevate concentrazioni di ossigeno disciolto e dunque le condizioni per la sopravvivenza di forme di vita. La notizia pubblicata sulla rivista Nature Geoscience.

Ultima modifica: 22 ottobre 2018