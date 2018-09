Accoltellato in casa nella notte, aggressore fugge in bici: Don Rossandich grave all’ospedale

Ha sfondato la porta di ingresso dell’abitazione di Don Guido Rossandich, parroco 80enne di Sinnai, e gli ha sferrato un fendente all’addome. L’episodio √® avvenuto questa notte attorno alle 23:30 in via San Martino a Selargius, dove risiede. L’aggressore √® un 21enne del posto, E. F., vicino di casa del sacerdote, con precedenti e problemi psichici. L’uomo √® poi scappato con la bicicletta. E’ stato arrestato dai carabinieri della stazione locale e della norm di Quartu attorno alle 4:30 di questa stessa notte.

Don Rossandich √® stato trasportato all’ospedale Brotzu di Cagliari, dove √® stato operato e ricoverato in prognosi riservata, √® stato ferito gravemente, ma fortunatamente non √® in pericolo di vita. L’aggressore, che presentava lesioni alla mano destra, √® stato trasportato presso l’ospedale Santissima Trinit√†, da dove poi verr√† trasferito nel carcere di Uta.¬† Secondo i carabinieri il gesto sarebbe dovuto alle instabili condizioni psichiche dell’uomo.

Sono tanti i fedeli che stanno esprimendo la solidarietà a Don Rossandich nella sua bacheca facebook.

