Abbasanta, finisce sul guardrail sulla 131: guidava sotto l’effetto di sostanze stupefacenti

Perde il controllo dell’auto sulla 131 e finisce contro il guardrail. La donna al volante guidava in evidente alterazione psicofisica. L’hanno sorpresa ieri sera sulla statale in direzione Abbasanta i Carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Ottana. I sanitari del 118 hanno trasportato la 45enne all’Ospedale San Francesco di Nuoro per accertamenti più approfonditi.

L’automobilista è risultata positiva agli esami tossicologici, è stata denunciata.

Ultima modifica: 11 novembre 2018