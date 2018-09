AAA assaggiatori di pizza cercasi: il lavoro preferito dai buongustai ora è in palio davvero

L’annuncio è di quelli singolari che però ha già fatto impazzire i buongustai ma soprattutto quelli amanti della pizza. Un’azienda sta cercando assaggiatori di pizza per poter poi realizzare la ricetta perfetta.

Se amate la pizza quindi per voi oggi potrebbe essere il giorno giusto quello che vi farà fare il lavoro che più potreste amare e sognare.

La pizza si sa è Italiana e il suo regno è Napoli ma preparatevi a prendere il volo perché la società che cerca la pizza perfetta e quindi gli assaggiatori ufficiali è inglese e si chiama Ooni.

La sfida? E’ quella di riuscire a realizzare una vera pizza napoletana come da tradizione in soli sessanta secondi ma dal sapore unico come quella del bel paese ed è così che si presenta la necessità di trovare la “cavia” giusta che con il suo palato possa aiutare a trovare la formula perfetta e testare il prodotto.

Le figure ricercate si chiamano pizza taste testers, niente altro che assaggiatori di pizza. Le candidature sono aperte fino al 14 ottobre, bisogna inviare un piccolo video in cui bisogna spiegare perché ci si sente idonei a fare questo lavoro.

Che aspettate…. pummarola in coppa e via alle proposte!

info e video dell’azienda:

https://uk.ooni.com/

Ultima modifica: 28 settembre 2018