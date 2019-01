A Silanus nasce la Pro Loco, il Comune: “ValorizzerÃ  il nostro paese”

Sarà una Pro loco “in rosa” quella appena formata a Silanus. Nove donne, su undici componenti, animeranno l’organizzazione di sagre, eventi culturali e feste paesane del piccolo centro del nuorese. Il CdA è quindi così composto: Antonio Maria Pittalis (presidente), Marta Morittu (vice presidente), Ilaria Saba (segretaria), Annalisa Serra (vice segretaria), Maria Antonietta Nieddu. Tesoriere: Stefania Morittu. Vice tesoriere: Vanessa Morittu.

Revisore: Giovanna Giau. Probiviri: Antonella Digogliu, Graziella Ninu, Tore Tedde. Rappresentante della maggioranza: Giovanna Cocco. Rappresentante della minoranza: Gianbattista Tola. “Certi che l’impegno per valorizzare il paese – spiega l’amministrazione comunale – in tutti i suoi aspetti e promuovere le tipicità e le tradizioni locali sarà massimo, facciamo il nostro in bocca al lupo e gli auguri di un sereno lavoro a tutti i membri della Pro Loco neoeletta”. Soddisfazione anche tra gli abitanti. “Complimenti, bella formazione di persone simpatiche e preparate. Buon inizio e miglior fine. A tutti voi in bocca al lupo – scrive una cittadina – sono convinta che saprete illustrare bene la vostra esperienza sociale in questo nuovo impegno”.