A Sarroch un incontro per promuovere la donazione di sangue e organi

Venerdì 16 novembre 2018, con inizio alle ore 18.00, si terrà a Sarroch, presso la sala “R. Coroneo” della Biblioteca comunale, in via Cagliari n. 59, un’assemblea pubblica per informare sui trapianti e sensibilizzare sulla donazione degli organi e del sangue, organizzata dalla Prometeo AITF ODV in collaborazione con il Comune, l’associazione Visit Sarroch e l’Avis comunale.

Durante l’incontro, gli Amministratori locali parleranno, in particolare, del servizio di registrazione delle dichiarazioni di volontà sulla donazione di organi post-mortem, già attivato presso l’Ufficio anagrafe e a disposizione di tutti i residenti di Sarroch che richiedono per la prima volta la carta di identità o la rinnovano. Interverranno pure operatori sanitari dell’ospedale “G. Brotzu” di Cagliari e del Centro regionale trapianti che, anche rispondendo a quesiti del pubblico, illustreranno il processo che dalla donazione porta al trapianto e parleranno delle malattie che possono rendere necessario questo intervento. Sono, inoltre, previsti l’intervento di volontari dell’Avis, che parleranno dell’importanza di donare il sangue, e le testimonianze di alcuni trapiantati.

E per consentire un approfondimento dei temi trattati, così da poter maturare una scelta ponderata e consapevole, i volontari della Prometeo distribuiranno materiale informativo ai partecipanti all’assemblea.

Ultima modifica: 14 novembre 2018