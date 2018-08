A Quartu i necrologi viaggiano su Facebook: nasce il primo gruppo per il caro estinto

A Quartu i necrologi viaggiano su Facebook. Nasce a Quartu il primo gruppo dedicato ai necrologi per la comunità quartese e non solo. Si chiama “Necrologi Quartu”. L’iniziativa è stata portata avanti per sopperire alla sempre più ridotta diffusione dei necrologi, ma anche per dare la possibilità a chiunque perda un proprio caro di ricordarlo nel migliore dei modi. La minore diffusione dei giornali cartacei porta a un sempre maggiore bisogno in questo senso. I social sopperiscono a questa mancanza e su Facebook trova terreno fertile l’iniziativa per raggiungere il più ampio numero di persone. Ecco perché l’ideatore dell’iniziativa Mario Marci ha voluto creare questa opportunità che in forma totalmente gratuita possa permettere un bel ricordo del caro estinto. Qui l’indirizzo per iscriversi al gruppo Fb “Necrologi Quartu”: https://www.facebook.com/groups/528356060956989/about/

Ultima modifica: 29 agosto 2018