A Pula tutti pazzi per i Gospel d’America: grande successo al teatro Maria Carta

A Pula tutti pazzi per i Gospel d’America. Al Teatro Maria Carta grandissimo successo con gli Uni Sound from New York: sold out, cori, grandi applausi e tutti in piedi a ballare quelle musiche che ti entrano nel cuore. Cosi’ è stato accolto il coro Americano. Lo spettacolo Gospel Explosion che ha puntato su uno show giovane e moderno entusiasmando il ricco pubblico che a fine spettacolo ha assalito il botteghino per acquistare il dvd con firma. I ringraziamenti per la spettacolare serata sono arrivati anche alla Sindaca Carla Medau all’Assessora allo spettacolo Ombretta Pirisinu e a tutta l’amministrazione.

Il teatro di Pula intitolato alla grande Maria Carta e inaugurato solo qualche mese fa, gode di ottima fama sia per la collaborazione con il teatro lirico di Cagliari che ha presentato il 22 dicembre “Canti di Festa “una tournè del coro femminile del teatro lirico ,diretto da Donato Sivo sia per gli spettacoli ricorrenti organizzati sino ad ora.

Ultima modifica: 24 dicembre 2018