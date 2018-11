“Per noi commercianti sarà uno svantaggio, se tolgono parcheggi i clienti non verranno più”. A dirlo è Alessandro Cocco, negoziante di via Italia. Ha postato un pensiero molto polemico su Facebook dopo che ha letto su Cagliari Online le intenzioni del Comune legate alla strada nella quale, da molti anni, ci lavora. “C’è il mercato civico vicino, le persone hanno i loro negozi di fiducia, qui è diversissimo dalla via Garibaldi. Ogni zona la sue esigenze”, spiega Cocco. “Non possono levare la voglia di comodità di chi vuole comprare e, prima parcheggiare di fronte ai negozi. Perché non si fa qualcosa, invece, per il problema delle inondazioni che colpiscono soprattutto quest’area?”.