A Orani la poetessa in lingua sarda Anna Cristina Serra ospite di “Qu.Tu”

A Orani, venerdì 28 settembre alle ore 18:30, sarà la poetessa in lingua sarda Anna Cristina Serra l’ospite di eccellenza del quarto

appuntamento della rassegna “Qu.Tu – Quando tutte le donne del mondo. Critica. Poesia. Scienza. Multicultura”, un progetto ideato e curato dalla scrittrice, critica letteraria ed editor Bastiana Madau. Il titolo della rassegna è in omaggio a un’opera della filosofa francese Simone de Beauvoir e il suo obiettivo è la messa in luce di opere intellettuali femminili che dialogano con la società tutta. Anna Cristina Serra – poeta pluripremiata e a sua volta divenuta giurata dl prestigioso Premio Ozieri, autrice

di raccolte raffinate pubblicate anche dall’editore Crocetti nella rivista internazionale di cultura poetica “Poesia” – dialogherà con il filologo Dino Manca, docente universitario a Sassari, studioso del sistema letterario sardo, che ragionerà con la poetessa, ma anche con il pubblico presente, e traccerà gli ordinamenti di senso sulle produzioni letterarie dell’isola in lingua sarda, ma anche in altre lingue. Ad arricchire l’incontro la presenza del Coro Femminile di Orani diretto dal M° Sandro Pisanu, che eseguirà alcuni brani derivatidalla tradizione poetica sarda. L’evento si terrà nell’accogliente spazio ExMà, in via Gonare (inizio della salita per il Museo Nivola).

La rassegna Qu.Tu sta riscuotendo un vasto interesse, come si evince dall’affollata presenza di pubblico, non solo oranese, ma di tutta la Sardegna, registrata nei precedenti appuntamenti che hanno avuto come protagoniste Ilide

Carmignani, Maria Cristina Secci, Milena Agus, Alessandra Pigliaru,

Lisa Ginzburg, accompagnate dai reading curati da attrici di tetro e ottimi musicisti. Questa prima edizione di “Quando tutte le donne del modno” si chiuderà il 5 ottobre con Elisabetta Strickland, la prima donna a essere nominata vice presidente dell’Istituto nazionale di Alta matematica, e con Teresa Chironi, ricercatrice dell’Enea, fondatrice della web Tv per le scienziate, che animeranno un incontro dal titolo “Donne in luce, donne in ombra”. La rassegna Qu.Tu è promossa dall’Impresa sociale Nuovi Scenari, sostenuta dalla Fondazione Sardegna e dal Comune di Orani, in collaborazione con la Pro Loco e la Scuola di Musica “Costantino Nivola”.

Ultima modifica: 24 settembre 2018