A Marco Pibiri l’Onorificenza CittÃ  di Selargius

Si è svolta ieri la cerimonia per la consegna dell’Onorificenza Città di Selargius 2016. Il sindaco Gigi Concu ha assegnato il titolo a Marco Pibiri, classe 1942, maestro di musica in pensione e direttore del coro polifonico cittadino. “Dopo l’astrofisico Matteo Bachetti è il turno del Maestro Marco Pibiri: va a lui l’Onorificenza Città di Selargius 2016. Un titolo che da diversi anni la nostra Amministrazione – spiega il sindaco Concu – conferisce ai cittadini che si sono distinti particolarmente in ambito politico, sociale, economico e culturale e abbiano dato lustro alla città. E Pibiri, a cui tra l’altro mi lega un legame personale, continua a farlo, portando il nome di Selargius in giro per il mondo. Congratulazioni a lui, e grazie al Coro Polifonico per averci allietato con i loro brani, grazie al Tenente Colonello del 151 Reggimento Fanteria Sassari Mario Piras, all’avvocato Gallus e a tutti coloro che hanno preso parte alla Cerimonia”. Tanti applausi e un po’ di commozione hanno accompagnato il momento in cui Gigi Concu ha conferito l’onorificenza a Marco Pibiri, ben voluto da tutta la comunità. Un grande artista, autore di “Canzone a ballo”, una racconta di quaranta canti vecchi e nuovi di Sardegna, che “con questo lavoro sarà sempre utile a tanti Cori e Direttori, specialmente a quelli che hanno in repertorio brani di etnomusicologia sarda e soprattutto a chi ha piacere e gioia di continuare a dare vita, o meglio, voce alle nostre antiche tradizioni”. Sposato con Luisella, un grave lutto purtroppo segnò la sua famiglia nel 2006 quando un ordigno, probabilmente di tipo artigianale, infranse per sempre sogni e speranze del giovane figlio Alessandro Pibiri, 24 anni appena, caporalmaggiore che perse la vita lungo una rotabile a nord di Nassiriya in seguito a un attentato.

Ultima modifica: 19 dicembre 2018