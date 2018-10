A Flumini come su un fiume, eppure sono le strade pubbliche: in via Sorrento Francesca Meloni racconta l’incubo del dopo piogge, con una foto che descrive meglio di qualsiasi parola. “Ieri è intervenuta la Paf ma non si è risolto niente, quella che vedete nella foto è mia figlia- racconta la donna- abbiamo fatto le segnazioni ai vigili del fuoco, ai vigili urbani, ma ancora non abbiamo avuto alcuna risposta. Questa è la situazione dopo ogni acquazzone”.

Ultima modifica: 19 ottobre 2018