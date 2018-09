di Paolo Rapeanu

Il reddito di cittadinanza, la “manovra del Popolo” del Movimento 5 Stelle e Lega si avvicina sempre di più. E in una città come Cagliari, poter avere un “tesoretto” di 780 euro sicuri – tondi tondi per i disoccupati e in modalità “integrazione” per i pensionati che non arrivano alla cifra decisa dal Governo Conte – è paragonabile alla manna dal cielo. Cristina Leo è una trentaseienne di Villacidro, e ogni giorno viaggia sino a Cagliari per lavorare in un box che vende carne all’interno del mercato civico di San Benedetto: “Un aiuto economico è giusto per tutti, ma solo per un determinato periodo di tempo, soprattutto per i giovani è importante poi che gli venga data la possibilità di lavorare”, osserva la giovane.

E la svolta prevista dal governo giallo-verde la trova d’accordo “soprattutto per i pensionati, qui al mercato in tantissimi stanno vivendo la crisi e chiedono sconti o comprano solo lo stretto necessario”.

Ultima modifica: 29 settembre 2018