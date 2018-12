Per il secondo anno consecutivo, la comunità salesiana di San Paolo di piazza Giovanni XXIII a Cagliari organizza,tra le diverse iniziative di preparazione al Natale, il presepe vivente. L’appuntamento avrà luogo nell’oratorio sabato 15 dicembre dalle 18:30 alle 20 e domenica 16 dalle 18 alle 20. Così come è avvenuto per la prima edizione e per la Via Crucis, caratteristica principale della rappresentazione è l’attiva partecipazione di tutta la comunità alle varie fasi di ideazione e realizzazione.

Le scenografie, gli arredi e i costumi, infatti, sono stati creati e allestiti direttamente dai partecipanti e dai diversi gruppi che animano la comunità. Anche quest’anno i personaggi sono interpretati dai bambini e dai ragazzi dell’oratorio, preparati e diretti dai catechisti e dai collaboratori sotto la sapiente regia del parroco, don Simone Calvano.

Ultima modifica: 15 dicembre 2018