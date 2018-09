a Cagliari parata musicale con la Crazy Ramblers Hot Jazz Orchestra e la Big River Marching Band

Gustosa anteprima,¬†domani sera¬†(sabato 22) a¬†Cagliari, della ventunesima edizione di Forma e Poesia nel Jazz , il festival organizzato dall’omonima cooperativa, in programma¬†da gioved√¨ 27 a domenica 30 settembre: protagoniste due formazioni sarde, la¬†Crazy Ramblers Hot Jazz Orchestra¬†e la¬†Big River Marching Band, impegnate in una¬†parata musicale¬†per le strade, con partenza¬†dal fronte porto alle 18¬†e approdo all’ex Manifattura Tabacchi, dove il festival pianter√† le tende la prossima settimana.

Nata a Flumini nel 2015 dalle file della Banda Musicale, la¬†Big River Marching Band¬†√® quasi totalmente costituita da ragazze appassionate del funk e del jazz. Nelle sue esibizioni in strada, la formazione diretta dal trombonista¬†Federico Fenu, regala un’esplosione di suoni, balli e colori.

Unica orchestra isolana in puro stile jazz anni Venti, i¬†Crazy Ramblers¬†sono invece guidati da¬†Maurizio Floris, sassofonista che ha concentrato la sua attenzione sullo studio di quel periodo musicale chiamato “Hot Jazz” compreso tra il secondo e il terzo decennio del secolo scorso, e sulla riscoperta delle registrazioni di uno dei suoi protagonisti, il multistrumentista di origine italiana Adrian Rollini. Ispirandosi alle orchestre di quel periodo ‚Äď formazioni come quelle di Fletcher Henderson, di Paul Whiteman e di Duke Ellington -, i Crazy Ramblers rievocano il repertorio e le atmosfere delle grandi sale da ballo dell’epoca grazie allo studio delle orchestrazioni originali.

Continua intanto la¬†prevendita¬†per le quattro serate di¬† Forma e Poesia nel Jazz : tra i protagonisti del festival,¬†Roy Paci,¬†Remo Anzovino,¬†Francesco Bearzatti¬†conGiovanni Guidi, la cantante¬†Karima, il progetto¬†The Quintet¬†di¬†Emanuele Cisi¬†eFlavio Boltro, il trio del pianista¬†Claudio Filippini, l’Hot Club Roma¬†con l’attoreGiorgio Tirabassi¬†nelle vesti di musicista e narratore della vita di Django Reinhardt.Biglietti e abbonamenti¬†si possono acquistare al¬† Box Office ¬†di Cagliari, in viale Regina Margherita, 43 (tel. 070657428) e online su¬† www.boxol.it .



Ultima modifica: 21 settembre 2018