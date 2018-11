A Cagliari maxi sfilata di tradizione e gusto, folla per l’apertura di InvitaS

di Paolo Rapeanu

L’edizione 2018 di InvitaS parte con la maxi parata composta da duecento figuranti, tutti vestiti con gli abiti della tradizione sarda e provenienti da ogni angolo dell’Isola. È l’evento iniziale della 4 giorni tra gusto e storia che si svolge alla Fiera di Cagliari, dall’1 al quattro novembre ingresso gratuito e centinaia di stand tra i quali muoversi per poter gustare pietanze cento per cento isolane e una serie di appuntamenti incentrati sulle antichissime tradizioni isolane, a partire dal Medioevo. Tanti i cagliaritani e i sardi che hanno scelto di trascorrere la mattina del primo novembre assistendo alla sfilata. Dal piazzale Cis all’ingresso della Fiera del viale Diaz due ali di folla accompagnano gli uomini e le donne in maschera, abiti dell’epoca rinascimentale e armature.

Con un finale di parata decisamente gustoso: ben ottanta chili di dolci offerti gratuitamente a tutti i partecipanti,all’insegna della tradizione di Su Cumbidu.

