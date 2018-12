A Cagliari la nona edizione di “Natale in Corsia”

Giovedì prossimo, 20 dicembre 2018, la Prometeo AITF ODV organizzerà la nona edizione di “Natale in corsia” al secondo piano dell’Ospedale “G. Brotzu” di Cagliari, nei locali antistanti la Pediatria. Prosegue, dunque, anche quest’anno la tradizione dell’associazione di riunire, per Natale, trapiantati e loro famiglie, donatori viventi, familiari di donatori e operatori sanitari per scambiarsi gli auguri e ricordare non solo la nascita di Cristo ma anche la rinascita di tanti dei presenti, resa possibile dalla donazione e dal trapianto.

Alla manifestazione, che avrà inizio alle ore 11.00, sono stati invitati rappresentanti delle Autorità locali, del Centro regionale trapianti (CRT) e dell’AOU “G. Brotzu”. Interverrà anche Mons. Pier Giuliano Tiddia, che la Prometeo chiama affettuosamente “cappellano dei trapiantati sardi”, per una riflessione su questa festività. L’incontro sarà, inoltre, occasione per fare il punto sulle donazioni e sui trapianti di organi in Sardegna, con l’augurio che il 2019 sia, in questo ambito, un anno migliore di quello che si sta concludendo.

Anche “Natale in corsia” è incluso nel progetto della Prometeo AITF ODV “Sardegna – Un dono per la vita 2019”, cofinanziato dalla Fondazione di Sardegna e dalla Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato del Lavoro (L.R. n. 13/1991, art. 72).

Ultima modifica: 18 dicembre 2018