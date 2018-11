A Cagliari il Natale si accende in piazza Giovanni: 3 giorni tra elfi, giocolieri e Babbo Natale

di Paolo Rapeanu

Il Natale, a Cagliari, conquista una nuova zona: piazza Giovanni XXIII, nel cuore di San Benedetto, diventa per tre giorni un maxi villaggio natalizio. Dal 7 al 9 dicembre prossimi alberi di Natale, giostrine, mega gonfiabili, presepe, mercatino enogastronomico con i principali citi cento per cento Xmas provenienti da Sardenga, Italia e resto del mondo e, ovviamente, Babbo Natale. Il vecchietto “simbolo” del periodo più magico dell’anno è pronto a farsi scattare foto ricordo e a ricevere le letterine dei bambini. Spazio anche alla solidarietà, nell’evento organizzato dallo staff di InvitaS: chi vuole può infatti lasciare doni per i meno fortunati, pronti a essere consegnati all’assessorato comunale delle Politiche sociali.

Quindicimila metri quadri di gioia e divertimento, dalle 16:00 di venerdì 7 dicembre sino alla serata di domenica nove. Insieme a Santa Claus, inoltre, prevista la partecipazione di elfi, giocolieri, maghi, mangiafuoco, zampognari e personaggi dei cartoni animati.

Ultima modifica: 17 novembre 2018