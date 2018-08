A Cagliari il casting per partecipare al programma “Avanti un altro”: ecco come

Casting a Cagliari per il quiz televisivo condotto da Paolo Bonolis “Avanti un altro”. Per partecipare alle segnalazioni che si terranno presto nel capoluogo sardo ( possono partecipare solo maggiorenni) è possibile inviare una email a avantiunaltro@sdl2005.it con i dati anagrafici, recapito telefonico ed una fotografia (inclusa la seguente dichiarazione liberatoria: “Autorizzo il trattamento dei dati ai sensi dell’art. 13 del regolamento europeo 679/2016”). O ppure c ompilare l’apposito form sul sito sdl.tv, in alternativa l asciare un messaggio in segreteria telefonica allo 06 62 28 69 00.

Ultima modifica: 30 agosto 2018