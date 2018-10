A Cagliari anche gli stranieri e gli erasmus possono imparare il sardo: via a un corso in inglese

Un corso di Sardo in Inglese per stranieri e studenti Erasmus a Cagliari. Sì avete capito bene. Il progetto Lìngua Bia nasce nel settembre del 2016. Il motivo? “Perché in Sardegna qualcosa non va – spiegano i promotori – fermatevi un attimo a pensare: siamo sardi e non ci insegnano il Sardo a scuola. Siamo sardi e non si parla il Sardo”.

Ed è così che prende il via l’iniziativa: il corso di Sardo per stranieri e studenti Erasmus che verrà svolto in sardo e in inglese e si terrà ogni giovedì per dieci settimane, dalle ore 18:00 alle ore 19:30, presso la sede di via Mandrolisai 60, nel quartiere di Is Mirrionis a Cagliari. Le domande di iscrizione devono essere inviate a infolinguabia@gmail.com.

“Abbiamo deciso di dare l’opportunità agli stranieri e agli studenti Erasmus residenti in città di poter conoscere la lingua autoctona della nostra isola, rendendoli così partecipi del rilancio socio-linguistico della Sardegna. Sapere il sardo vuol dire poter portarsi con sé un elemento originale di questa terra, anche dopo aver terminato la propria esperienza nell’isola” spiegano-. Lìngua Bia crede nell’enorme potenziale turistico della lingua sarda, poichè la nostra lingua potrebbe giocare un ruolo fondamentale nella differenziazione della Sardegna rispetto alle altre destinazioni e potrebbe attrarre molti appassionati di lingue, visto che il “Turismo linguistico” è un fenomeno sempre più in crescita, da aggiungere al fatto che il sardo è considerato da molti linguisti il parente linguistico più vicino al latino volgare, la lingua da cui sono nate le altre lingue romanze come lo spagnolo, il portoghese, il francese e l’italiano, dunque il sardo potrebbe essere promozionato come una “root language”, una lingua radice che, conoscendola, semplifica l’apprendimento delle altre lingue romanze.Gli stranieri che prenderanno parte a questo corso avranno la possibilità di poter conoscere il sardo perfino di più del “cittadino Sardo medio” attuale e questo dovrebbe farci riflettere, e non poco.Il corso sarà tenuto da Multilingualuigi, poliglotta Sardo fluente in sei lingue con molta esperienza linguistica e internazionale alle spalle.”

Ultima modifica: 5 ottobre 2018