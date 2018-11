A Cagliari 72 ore col cioccolato protagonista in piazza Garibaldi: degustazioni per tutti

“Casteddu Chocolate 2018”, motori già caldissimi a Cagliari, in piazza Garibaldi, per la prima edizione dell’evento totalmente incentrato sul cioccolato. Dal 7 al nove dicembre prossimi, dalle 10 sino a notte, previsti shopping, artigianato artistico, hobbisti, e ovviamente tantissime degustazioni di cioccolato rigorosamente made in Sardegna. Spazio anche a un’area giochi gonfiabili per i più piccoli, e anche la casetta di Babbo Natale.

L’evento è organizzato dall’associazione di commercianti “Piazza Garibaldi e dintorni”.

