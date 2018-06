Toninelli su Ong Lifeline con 224 profughi: “Li salveremo poi sequestriamo la nave”

Salvare le vite in mare è una missione fondamentale, rispetto alla quale l'Italia non si tirerà mai indietro. Ma va fatto in sicurezza e legalità. Cosa che non accade con la nave Ong Lifeline e vi spiego nel video perché. Ho quindi chiesto alla Guardia Costiera di avviare un'inchiesta di bandiera, dato che il governo olandese ci ha comunicato di non riconoscere la nazionalità della Lifeline. Continueremo a tenervi aggiornati.

