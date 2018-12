Fuga di gas, momenti di panico a Ovodda. Immediato l’intervento dei militari della locale Stazione Carabinieri che hanno garantito le diverse operazioni per la messa in sicurezza dei luoghi da parte dei Vigili del fuoco di Sorgono e dell’operatore della rete di distribuzione prontamente accorso sul luogo dell’evento. I militari fanno sapere che non ci sono persone ferite o intossicate.

Ultima modifica: 2 dicembre 2018