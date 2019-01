“4 Ristoranti” di Cagliari, Alessandro Borghese fa trionfare “Josto” di via Sassari

È Pierluigi Fais con il suo ristorante “Josto” il trionfatore della puntata tutta cagliaritana di “4 Ristoranti”, registrata da Sky Uno nei mesi scorsi. Per Alessandro Borghese è questa la “lochescion” migliore della città. Secondo posto per l’osteria “Kobuta” di via Sardegna, medaglia di bronzo per “Su Cumbidu” di via Napoli e ultimo posto per il “Niu” del Corso Vittorio Emanuele.

Ed ecco il commento ufficiale di chef Alessandro Borghese, direttamente dal suo profilo Twitter: “Complimenti Pierluigi, il tuo è il miglior ristorante di nuova generazione di Cagliari. Sei riuscito a creare una cucina al passo con i tempi e lo sguardo verso il futuro, nel rispetto della tradizione sarda”.

Ultima modifica: 15 gennaio 2019