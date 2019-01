28enne arrestato per pedopornografia a Cagliari, Salvini furioso: “Castrazione chimica per chi violenta”

“Chi si macchia di reati del genere merita carcere immediato, certezza della pena e in caso di violenza sessuale accertata, come avviene in altri paesi europei, castrazione chimica. Tolleranza zero senza se e senza ma!”. È netto il ministro dell’Interno Matteo Salvini, che interviene appena appresa la notizia dell’arresto di un 28enne,a Cagliari, accusato di detenzione di materiale pedopornografico e adescamento di minorenni.

Non è la prima volta che Salvini propone la “Castrazione chimica per i pedofili che violentano”. Anche se, fortunatamente, il 28enne è stato bloccato dalla polizia prima che potesse incontrare i minori contattati sulle consolle dei giochi e su WhatsApp.

Ultima modifica: 10 gennaio 2019