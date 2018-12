Incidente al km 41 sulla 125, comune di San Vito. Morto un centauro: Giovanni Niola, classe 1995, cagliaritano, residente a Dolianova. Il motociclista era in un gruppone di bikers. Ferito un altro centauro, Angelo Rubino, 58enne anche lui cagliaritano, portato in buone condizioni a Muravera dai volontari del 118. Notizia in aggiornamento.

en.ne.

Ultima modifica: 29 dicembre 2018