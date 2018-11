“100 anni di bonifica”: Terralba, Arborea, Oristano. 10-16 novembre 2018

A cento anni dall’avvio della bonifica della Piana di Terralba-Arborea ad opera della Società Bonifiche Sarde, nata nel 1918 per risanare, colonizzare e destinare all’agricoltura 20 mila ettari prospicienti il Golfo di Oristano, i Comuni di Terralba e Arborea con il Dipartimento di Storia Beni Culturali e Territorio dell’Università degli studi di Cagliari, la Soprintendenza archivistica della Sardegna, l’Archivio di Stato e il Comune di Oristano, organizzano una mostra documentaria e un convegno, dedicati principalmente alle storie delle donne e degli uomini protagonisti della bonifica.

Si parte sabato 10 novembre alle ore 10 a Terralba, con l’inaugurazione della mostra documentaria “Terralba. L’età della bonifica – Voce alle immagini”, per poi proseguire venerdì 16 con un convegno suddiviso in due sessioni: in quella mattutina “Volti e voci del territorio” al Teatro dei Salesiani di Arborea verrà raccontata la bonifica attraverso testimonianze orali e filmiche; nel pomeriggio all’Archivio di Stato di Oristano con “Scritture e storie” saranno protagonisti i documenti dell’archivio della Società Bonifiche Sarde.

Ultima modifica: 8 novembre 2018